В Омской области пилотов оштрафовали за незаконный полет на «кукурузнике»

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, проведенная ведомством проверка установила, что в тот день командир и второй пилот летали на самолете АН-2 в Таврическом районе Омской области, хотя прав на управление данным видом воздушного судна у них не было.