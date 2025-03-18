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В Омской области пилотов оштрафовали за незаконный полет на «кукурузнике»

Летчки не имели прав на управление самолетом.

Источник: Комсомольская правда

Двух омских пилотов привлекли к административному штрафу за незаконный полет на АН-2. С инициативой о наказании выступила Омская транспортная прокуратура. Сам инцидент произошел в январе нынешнего года.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, проведенная ведомством проверка установила, что в тот день командир и второй пилот летали на самолете АН-2 в Таврическом районе Омской области, хотя прав на управление данным видом воздушного судна у них не было.

За незаконный полет на «кукурузнике» пилотом привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа по статье «управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им» КоАП РФ составляет от двух до 2,5 тысяч рублей.