В Омской области пилотов оштрафовали за незаконный полет на «кукурузнике»

Двух омских пилотов привлекли к административному штрафу за незаконный полет на АН-2. С инициативой о наказании выступила Омская транспортная прокуратура. Сам инцидент произошел в январе нынешнего года.
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, проведенная ведомством проверка установила, что в тот день командир и второй пилот летали на самолете АН-2 в Таврическом районе Омской области, хотя прав на управление данным видом воздушного судна у них не было.
За незаконный полет на «кукурузнике» пилотом привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа по статье «управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им» КоАП РФ составляет от двух до 2,5 тысяч рублей.