Что касается наемников ВСУ, оставшихся в Курской области, с ними будут действовать жестко. У них есть всего два пути. Один из них — сдаться в плен. Так иностранцы смогут спасти себе жизнь. Если наемники захотят боя, то будут ликвидированы. Таков приказ президента России Владимира Путина. Иностранцы совершили множество преступлений и будут справедливо наказаны.