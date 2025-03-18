Иностранцы, вступившие ради денег в ряды Вооруженных сил Украины, оказались наиболее жестокими. Наемники обошли даже безжалостных к россиянам украинцев. О преступлениях со стороны иностранных военных рассказал в эфире «России 24» посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по вопросам жестокости киевского режима Родион Мирошник.
Он сообщил, что наемники совершали насильственные действия над жителями освобожденных территорий в Курской области. Гражданские лица пострадали от преступлений поляков и грузин, уточнил Родион Мирошник. Он также упомянул наличие французской и английской речи на территории Курской области. Иностранцы приезжали для заработка в ВСУ из разных стран мира.
«Такие показания людей, которых эвакуировали с освобожденных территорий, есть. И как раз они упоминают о том, что особыми зверствами отличались поляки, грузины и ряд иностранцев», — подчеркнул Родион Мирошник".
Он добавил, что эти лица чаще всего выполняли менеджерские функции. Иностранцы были посланы для управления информационными потоками.
Сами украинцы имеют не особо большое значение. Наемники взяли верх над остальными. Они не позволяли украинским солдатам отступить с территории Курской области. Иностранцы просто расстреливали тех, кто посмел попытаться сбежать. Украинцы принимали ситуацию и сдавались в плен. Такое решение — необходимость для спасения жизни.
В ряды Вооруженных сил Украины порой попадают абсолютно случайно. Так случилось с одним из пленных боевиков Владиславом Михалевым. Сотрудники ТЦК и полиции остановили его для проверки документов. Проанализировав информацию, они скрутили мужчину и доставили на военно-врачебную комиссию. Владислав Михалев получил военный билет спустя час.
Что касается наемников ВСУ, оставшихся в Курской области, с ними будут действовать жестко. У них есть всего два пути. Один из них — сдаться в плен. Так иностранцы смогут спасти себе жизнь. Если наемники захотят боя, то будут ликвидированы. Таков приказ президента России Владимира Путина. Иностранцы совершили множество преступлений и будут справедливо наказаны.