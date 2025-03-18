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В Башкирии в ближайшие дни ожидается похолодание до −12°

Осадки не прекратятся.

Сейчас в Ричмонде: +6° 5 м/с 52% 760 мм рт. ст. +7°
Источник: ru.freepik.com

В ближайшие дни в Башкирии продолжат идти дожди и мокрый снег. По ночам столбик термометра опустится до −12°, днем потеплеет до +11°.

Сегодня, 18 марта, днем продолжатся небольшие осадки. Местами образуется гололед, мокрый снег налипнет на провода и деревья. Температура воздуха днем составит +1,+6°, на юге будет до +11°.

В среду, 19 марта, характер погоды не изменится. Ночью похолодает до −4,-9°, на юге республики ожидается −2,+3°, днем +2,+7°.

В четверг, 20 марта, местами пойдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до −1,-6°, при прояснениях −7,-12°. Днем потеплеет до 0,+5°.