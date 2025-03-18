В Башкирии в ближайшие дни ожидается похолодание до −12°

В ближайшие дни в Башкирии продолжат идти дожди и мокрый снег. По ночам столбик термометра опустится до −12°, днем потеплеет до +11°.
Сегодня, 18 марта, днем продолжатся небольшие осадки. Местами образуется гололед, мокрый снег налипнет на провода и деревья. Температура воздуха днем составит +1,+6°, на юге будет до +11°.
В среду, 19 марта, характер погоды не изменится. Ночью похолодает до −4,-9°, на юге республики ожидается −2,+3°, днем +2,+7°.
В четверг, 20 марта, местами пойдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до −1,-6°, при прояснениях −7,-12°. Днем потеплеет до 0,+5°.