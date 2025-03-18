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Глава СКР поручил завести уголовное дело из-за мусорного полигона в Ангарске

В приемную председателя обратился один из жителей Приангарья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель СУ СКР России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за мусорного полигона, который находится в Ангарске. Как сообщили КП-Иркутск в информационном центре СК России, информация о нарушениях появилась в сети.

— В комментариях в аккаунте приемной обратился житель Иркутской области. Он сообщил, что территория мусорного полигона не обеспечена системой сбора фильтрата и гидроизоляцией, не выполнены дренажные работы. При этом в амбарах хранят нефтешламы (нефтепродукты, механические примеси — Ред.), которые относятся к отходам третьего класса опасности. Несмотря на вынесенное судебное решение, работы в полном объёме не выполнены, свалка продолжает увеличиваться, — сказано в сообщении.

Региональный Следком проводит процессуальную проверку, после заведения дела Бастрыкину доложат о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что микрокредитную компанию оштрафовали за звонки жительнице Шелехова.