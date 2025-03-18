Глава СКР поручил завести уголовное дело из-за мусорного полигона в Ангарске

— В комментариях в аккаунте приемной обратился житель Иркутской области. Он сообщил, что территория мусорного полигона не обеспечена системой сбора фильтрата и гидроизоляцией, не выполнены дренажные работы. При этом в амбарах хранят нефтешламы (нефтепродукты, механические примеси — Ред.), которые относятся к отходам третьего класса опасности. Несмотря на вынесенное судебное решение, работы в полном объёме не выполнены, свалка продолжает увеличиваться, — сказано в сообщении.