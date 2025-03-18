Телеведущий Ургант зарегистрировал в Париже ИП по производству шоу

Телеведущий Иван Ургант оформил статус индивидуального предпринимателя в Париже, указав в качестве вида деятельности постановку и производство шоу. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.
«Производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок», — следует из текста регистрационного документа, оказавшегося в распоряжении агентства.
В качестве адреса указан жилой дом в 7-м округе Парижа, расположенный рядом с Домом Инвалидов и зданием Национального собрания. Как выяснил корреспондент РИА Новости, по этому адресу находится старинный жилой дом без вывесок, а имя телеведущего на домофоне и вовсе отсутствует.
При этом одна из жительниц соседнего дома, никого, по описанию похожего на Урганта, она не видела. Все попытки дозвониться до хозяина квартиры по домофону были тщетны.
Ургант ушел с телеэкранов после начала специальной военной операции на Украине. Однако недавно он решил прервать молчание и поздравить в социальных сетях жену Наталью Кикнадзе с 47-летием.