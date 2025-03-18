Телеведущий Ургант зарегистрировал в Париже ИП по производству шоу

В качестве адреса указан жилой дом в 7-м округе Парижа, расположенный рядом с Домом Инвалидов и зданием Национального собрания. Как выяснил корреспондент РИА Новости, по этому адресу находится старинный жилой дом без вывесок, а имя телеведущего на домофоне и вовсе отсутствует.