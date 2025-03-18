Исчезли «Кристалл» и «Синтетика»: в Новосибирске сменили названия 160 остановок

Мэрия Новосибирска сообщила о решении изменить названия 160 остановок. Некоторые привычные названия исчезли с маршрутов общественного транспорта.
В 2023 году мэрия утвердила нормативные документы, регулирующие порядок присвоения и изменения названий остановочных пунктов общественного транспорта в границах города. В частности, был установлен порядок создания и работы комиссии, которая занимается рассмотрением предложений по данным вопросам. Мэрия Новосибирска сообщила, что в ее адрес поступало множество обращений от жителей и гостей города с предложениями об изменении названий отдельных остановочных пунктов, которые утратили свою актуальность и больше не служат ориентирами для передвижения по городу.
С 2023 года специальная комиссия проводила работу по районам, направленную на приведение названий остановочных пунктов в соответствие с их географическим расположением, историческими, природными и культурными особенностями города, а также с учетом близости социально значимых объектов, элементов улично-дорожной сети и других ориентиров.
По результатам этой работы комиссия приняла решения об изменении 160 названий остановочных пунктов, что затронуло 331 остановку в прямом и обратном направлениях (включая трамвайные остановки) из 1574 остановочных пунктов, расположенных в Новосибирске.
Например, в Железнодорожном районе на улице Владимировской появятся остановки с новыми названиями: «Туннельный», «Владимировский спуск» и «Чернышевский спуск» вместо прежних «Магазин № 25», «ОблГАИ» и «Школа № 84». В Центральном районе остановка «Дом быта» была переименована в «Институт горного дела», «Магазин “Синтетика”» — в «Метро “Сибирская”», а трамвайная остановка «Магазин “1000 мелочей” также получила название “Метро “Сибирская”. Кроме того, остановка “Центральный рынок” теперь называется “Бассейн “Спартак”, а “Кинотеатр им. Маяковского” — “Концертный комплекс им. Маяковского”.