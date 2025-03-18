Исчезли «Кристалл» и «Синтетика»: в Новосибирске сменили названия 160 остановок

В 2023 году мэрия утвердила нормативные документы, регулирующие порядок присвоения и изменения названий остановочных пунктов общественного транспорта в границах города. В частности, был установлен порядок создания и работы комиссии, которая занимается рассмотрением предложений по данным вопросам. Мэрия Новосибирска сообщила, что в ее адрес поступало множество обращений от жителей и гостей города с предложениями об изменении названий отдельных остановочных пунктов, которые утратили свою актуальность и больше не служат ориентирами для передвижения по городу.