Масштабное затопление настигло девятиэтажку на Титова в Новосибирске

Жители девятиэтажного дома по адресу Титова, 257/1, расположенного в микрорайоне «Чистая Слобода» в Новосибирске, стали свидетелями масштабного затопления, произошедшего в ночь с 17 на 18 марта, сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black со ссылкой на подписчика.
В обоих подъездах дома вода проникла во все квартиры с первого по девятый этаж, а лестничные площадки оказались затоплены. Как сообщает автор видео, вода текла из всех возможных и невозможных мест.
В комментариях к посту другие жители Новосибирска поделились своим опытом решения подобных проблем. Один из комментаторов рассказал, что в прошлом году столкнулся с аналогичной ситуацией, когда из-за замерзшей ливневой трубы талая вода с крыши затопила подъезд и квартиры. Вызов аварийной службы и очистка трубы ото льда помогли решить проблему.