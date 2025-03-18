Масштабное затопление настигло девятиэтажку на Титова в Новосибирске

В комментариях к посту другие жители Новосибирска поделились своим опытом решения подобных проблем. Один из комментаторов рассказал, что в прошлом году столкнулся с аналогичной ситуацией, когда из-за замерзшей ливневой трубы талая вода с крыши затопила подъезд и квартиры. Вызов аварийной службы и очистка трубы ото льда помогли решить проблему.