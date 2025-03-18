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Масштабное затопление настигло девятиэтажку на Титова в Новосибирске

В обоих подъездах дома вода проникла во все квартиры с первого по девятый этаж.

Источник: Соцсети

Жители девятиэтажного дома по адресу Титова, 257/1, расположенного в микрорайоне «Чистая Слобода» в Новосибирске, стали свидетелями масштабного затопления, произошедшего в ночь с 17 на 18 марта, сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black со ссылкой на подписчика.

В обоих подъездах дома вода проникла во все квартиры с первого по девятый этаж, а лестничные площадки оказались затоплены. Как сообщает автор видео, вода текла из всех возможных и невозможных мест.

В комментариях к посту другие жители Новосибирска поделились своим опытом решения подобных проблем. Один из комментаторов рассказал, что в прошлом году столкнулся с аналогичной ситуацией, когда из-за замерзшей ливневой трубы талая вода с крыши затопила подъезд и квартиры. Вызов аварийной службы и очистка трубы ото льда помогли решить проблему.