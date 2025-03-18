Пятеро детей и один мужчина погибли в результате пожара в Башкирии

Накануне в другом башкирском селе — Раевский — случайные прохожие спасли из огня детей, которые остались дома одни и устроили пожар. Сначала мужчина заметил в окне первого этажа мальчика, который сидел на подоконнике и звал на помощь, а из окна при этом валил едкий дым. Мужчина разбил окно и вытащил четырехлетнего мальчика из горящей квартиры. Он заметил, что в дальнем углу комнаты находится еще один ребенок — двухлетняя девочка, и позвал на помощь других очевидцев. Один из неравнодушных прохожих запрыгнул в квартиру и вытащил ее на улицу.