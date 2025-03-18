В Новосибирске ввели ограничение движения транспорта на двух улицах

В Новосибирске ввели временное ограничение движения транспортных средств на улицах Урицкого и Максима Горького. Принятые меры связаны с ремонтными работами на теплотрассе.
— На четыре метра сужается проезжая часть улицы Урицкого и на 5,5 метра — на улице Максима Горького в районе жилого дома № 17 (улица Щетинкина, 36), — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Также в мэрии призывают водителей быть внимательнее, обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты. Ограничения продлятся с 15 по 30 марта.