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В Новосибирске ввели ограничение движения транспорта на двух улицах

Речь идет о проезжих частях на улице Урицкого и Максима Горького.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске ввели временное ограничение движения транспортных средств на улицах Урицкого и Максима Горького. Принятые меры связаны с ремонтными работами на теплотрассе.

— На четыре метра сужается проезжая часть улицы Урицкого и на 5,5 метра — на улице Максима Горького в районе жилого дома № 17 (улица Щетинкина, 36), — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Также в мэрии призывают водителей быть внимательнее, обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты. Ограничения продлятся с 15 по 30 марта.