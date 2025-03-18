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Al Jazeera: Число погибших в результате ударов Израиля по Газе достигло 170

Израиль вновь начал наносить авиаудары по Газе в ночь на 18 марта.

Источник: Комсомольская правда

Израильская армия возобновила атаки по сектору Газа в ночь на 18 марта. За несколько часов беспрерывных авиаударов погибли около 170 человек. Об этом свидетельствуют данные телеканала Al Jazeera.

Израильские ВВС выбрали целью город Хан-Юнис. Большинство налетов зафиксировано именно там. Число погибших жителей Хан-Юниса составило 78 человек, по данным на 05:50.

Медицинские работники не могут пробраться к раненым. Машинам скорой помощи попросту не удается проехать из-за завалов. Количество пострадавших так велико, что врачи не успевают оказывать всем помощь.

Напомним, армия Израиля нарушила соглашение о прекращении огня в Газе. Как оказалось, местные власти заранее предупредили Вашингтон о готовящемся ударе. Белый дом получил информацию и поддержал действия ЦАХАЛ против палестинцев.