SCMP: умерла 103-летняя жительница Китая, ждавшая 80 лет пропавшего супруга

Жительница Китая Ду Хужэнь, которая 80 лет ждала возвращения своего супруга из-за границы, умерла на 104-м году жизни, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).
Уточняется, что женщина скончалась ещё 8 марта в провинции Гуйчжоу. Родственники покойной рассказали, что перед смертью она не выпускала из рук старое покрывало, которое брала с собой на свадьбу в 1940 году.
После бракосочетания её супруг Хуан Цзюньфу отправился служить в армию Гоминьдана. Мужчина принимал участие в боях в разных уголках Китая.
В 1943 году женщина нашла своего мужа. Супруги стали жить вместе. Затем Ду Хужэнь забеременела и решила вернуться домой.
В январе 1944 года у них родился сын. Хуан Цзюньфу некоторое время отправлял семье письма, последнее из которых было написано 15 января 1952 года.
Родственники уточнили, что пытались найти мужчину разными способами, в том числе через объявления в газетах и обращения в иностранные агентства, однако поиски не увенчались успехом. Власти заявили, что у них нет дополнительной информации о пропавшем.
Напомним, в начале января стало известно, что в Японии в возрасте 116 лет умерла Томико Итоока, которая считалась самой пожилой жительницей страны и самой старой женщиной в мире. Смерть наступила 29 декабря по естественным причинам.