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В Башкирии потеплеет до +11 градусов

Погода преподнесет несколько неприятных сюрпризов.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам синоптиков, сегодня, 18 марта, жителей региона ожидает опасная обстановка на дорогах: гололед, снежные накаты, туман. Также метеорологи прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега.

— Температура воздуха прогреется во вторник до +1…+6 градусов, на юге ожидается до +11, — говорится в прогнозе.

Характер погоды в среду, 19 марта, не изменится. Согласно данным синоптиков, дожди не прекратятся, а дорожная ситуация будет считаться неблагоприятной.

— Столбики термометров ночью покажут −4…-9 градусов, по югу −2…+3, днем +2…+7 градусов, — заключили в Башгидрометцентре.

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