В Омске отпразднуют воссоединение Крыма с Россией

Напомним, что в прошлом году фестиваль прошёл на спортивном стадионе «Красная звезда». Юбилей присоединения Крыма к России отметили красочным событием и концертом Стаса Михайлова. В свой день рождения глава Омской области Виталий Хоценко также поздравил жителей Крыма и всех россиян с праздником.