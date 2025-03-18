В Омске отпразднуют воссоединение Крыма с Россией

18 марта на территории парка «Зеленый остров» омичи отпразднуют 11-летие воссоединения Крыма с Россией уже традиционным фестивалем «Крымская весна».
Как сообщили в пресс-службе Минспорта Омской области, для гостей фестиваля приготовили различные активности, песни у костра, настоящий крымский чай и многое другое.
Общероссийская организация «Движение Первых» проведёт активности для молодёжи и семей с детьми, также запланированы активные игры на свежем воздухе, розыгрыши призов. Перед сценой каждый желающий сможет попробовать себя в сборке и разборке автомата.
Кроме того, омичей порадуют музыкальным концертом группы «HEET» и «СТЕРЕО».
Добавим, что отдельная часть будет посвящена 100-летию лагеря «Артек». Студенческие отряды воссоздадут атмосферу детского лагеря с песнями у костра.
Фестиваль «Крымская весна» начнётся в 18:00 на территории парка «Зеленый остров».
Напомним, что в прошлом году фестиваль прошёл на спортивном стадионе «Красная звезда». Юбилей присоединения Крыма к России отметили красочным событием и концертом Стаса Михайлова. В свой день рождения глава Омской области Виталий Хоценко также поздравил жителей Крыма и всех россиян с праздником.