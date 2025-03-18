Предприимчивая бухгалтер в Хабаровске присвоила 1,3 млн рублей

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 54-летнюю бухгалтера-кассира, подозреваемую в хищении крупной суммы денег, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровского края».
Женщина работала в компании по оптовой продаже продуктов питания и, пользуясь своим положением, вносила в бухгалтерские документы реальную сумму выручки, но при инкассации сознательно занижала ее. Разницу она забирала себе.
Недостачу в 1 миллион 387 тысяч рублей обнаружила предпринимательница из Владивостока, владеющая компанией. После ревизии она обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленница тратила похищенные деньги на личные нужды.
По факту хищения возбуждено уголовное дело.