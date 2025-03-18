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Предприимчивая бухгалтер в Хабаровске присвоила 1,3 млн рублей

Женщина занижала суммы инкассации и тратила деньги на личные нужды.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 54-летнюю бухгалтера-кассира, подозреваемую в хищении крупной суммы денег, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровского края».

Женщина работала в компании по оптовой продаже продуктов питания и, пользуясь своим положением, вносила в бухгалтерские документы реальную сумму выручки, но при инкассации сознательно занижала ее. Разницу она забирала себе.

Недостачу в 1 миллион 387 тысяч рублей обнаружила предпринимательница из Владивостока, владеющая компанией. После ревизии она обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленница тратила похищенные деньги на личные нужды.

По факту хищения возбуждено уголовное дело.