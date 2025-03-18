Биохимик дала советы по похудению без диет и выматывающих тренировок

Снижение веса не должно быть мучительным процессом с жесткими диетами и выматывающими тренировками. Эксперты уверены, что скинуть килограммы можно легко и без стресса, если подойти к процессу правильно. Нутрициолог, биохимик Анастасия Заломаева рассказала KP.RU, как избавиться от лишнего веса правильно.