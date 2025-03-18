Биохимик дала советы по похудению без диет и выматывающих тренировок

Снижение веса не должно быть мучительным процессом с жесткими диетами и выматывающими тренировками. Эксперты уверены, что скинуть килограммы можно легко и без стресса, если подойти к процессу правильно. Нутрициолог, биохимик Анастасия Заломаева рассказала KP.RU, как избавиться от лишнего веса правильно.
— Обычно рекомендуется снижать вес не более 0,5−1 кг в неделю, что составляет примерно 2−4 кг в месяц. Однако каждый человек индивидуален, и скорость похудения может зависеть от многих факторов, — отметила специалист.
Чтобы начать терять вес, нужно создать дефицит калорий — тратить больше калорий, чем потребляешь. Это можно достичь с помощью небольшого увеличения физической активности или корректировки питания. Современная диетология придерживается принципа, что вредных продуктов нет, главное — соблюдать меру.
Чаще всего люди теряют вес сначала в области лица, рук и ног, но у каждого человека процесс распределяется по-разному. Чтобы сохранить результат и удержать вес после похудения, важно сделать здоровое питание частью повседневной жизни, регулярно заниматься физической активностью и избегать стрессов.