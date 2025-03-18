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Военкор Кулько: ВСУ бросили под Суджей турецкий бронеавтомобиль Kirpi

По словам военкора, речь идёт о «продвинутом» бронеавтомобиле Kirpi II.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы Вооружённых сил Украины во время бегства бросили в Курской области бронеавтомобиль Kirpi-II производства Турции, заявил военкор Дмитрий Кулько.

«Встретил под Суджей продвинутую Kirpi II. Раньше не было известно о поставках Украине этих турецких ББМ второго поколения», — написал он в Telegram.

Военный корреспондент уточнил, что ВСУ бросили технику в населённом пункте Ивашковский.

«Машина на ходу. Вот только прежний водитель (судя по живописи, его позывной “Манул”) не оставил ключи, но русский солдат быстро придумал как открыть и завести железяку», — говорится в публикации.

Kirpi является бронеавтомобилем ВС Турции. Он был разработан турецкой компанией BMC. Название переводится как «ёж». Техника имеет боевую массу 20 тонн и способна вместить до 13 человек.

Ранее сообщалось, что российские военные прокатились на захваченном у Вооружённых сил Украины бронеавтомобиле Kirpi.