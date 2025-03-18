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В Прикамье на двух ледовых переправах ввели ограничение грузоподъёмности

Изменения начали действовать с 18 марта.

Источник: МЧС РФ

Ограничение грузоподъёмности ввели на двух ледовых переправах через Каму в Пермском крае из-за потепления, рассказали в региональном МЧС.

Речь идёт о проезде в створе автомобильной дороги «Лугдын — Кебраты», а также о переправе в районе посёлка Касимовки в створе автомобильной дороги «Верхняя Старица — Касимовка». Для безопасности на обеих переправах ввели ограничение грузоперевозок в 10 тонн.

Действовать новое правило начнёт с 18 марта.

Напомним, в начале февраля спасатели сообщали о закрытии ледовой переправы из деревни Троица до посёлка Ильича на реке Сылве в Кунгурском муниципальном округе. Причиной стали погодные условия.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после резкого потепления в Пермском крае вновь ожидаются морозы до −17 градусов. Это связано с поступлением на Европейскую территорию России умеренно холодного воздуха с Баренцева моря.