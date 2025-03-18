В Прикамье на двух ледовых переправах ввели ограничение грузоподъёмности

Ограничение грузоподъёмности ввели на двух ледовых переправах через Каму в Пермском крае из-за потепления, рассказали в региональном МЧС.
Речь идёт о проезде в створе автомобильной дороги «Лугдын — Кебраты», а также о переправе в районе посёлка Касимовки в створе автомобильной дороги «Верхняя Старица — Касимовка». Для безопасности на обеих переправах ввели ограничение грузоперевозок в 10 тонн.
Действовать новое правило начнёт с 18 марта.
Напомним, в начале февраля спасатели сообщали о закрытии ледовой переправы из деревни Троица до посёлка Ильича на реке Сылве в Кунгурском муниципальном округе. Причиной стали погодные условия.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после резкого потепления в Пермском крае вновь ожидаются морозы до −17 градусов. Это связано с поступлением на Европейскую территорию России умеренно холодного воздуха с Баренцева моря.