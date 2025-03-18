В Прикамье на двух ледовых переправах ввели ограничение грузоподъёмности

Речь идёт о проезде в створе автомобильной дороги «Лугдын — Кебраты», а также о переправе в районе посёлка Касимовки в створе автомобильной дороги «Верхняя Старица — Касимовка». Для безопасности на обеих переправах ввели ограничение грузоперевозок в 10 тонн.