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Во Владивостоке восстанавливают освещение на Русском острове и в других районах

Специалисты компании «Владсвет» муниципального предприятия «ВПЭС» продолжают работы по восстановлению уличного освещения на острове Русский и в других районах Владивостока.

Источник: AP 2024

Специалисты компании «Владсвет» муниципального предприятия «ВПЭС» продолжают работы по восстановлению уличного освещения на острове Русский и в других районах Владивостока.

«В настоящее время завершаем на Русском острове ремонт кабельной линии уличной дорожной сети, а также ведем перевес шести опор освещения. На днях установили три новые опоры на улице Интернациональной, завершили работы по установке одной опоры на Окатовой и двух опор на Невельского. В ближайшие два дня планируем завершить перевес линий и демонтаж старых опор», — рассказали специалисты.

Кроме того, сотрудники «Владсвета» готовятся к замене восьми опор освещения в центре города, отмечает пресс-служба мэрии.

Также идет ремонт линии уличного освещения на улицах Днепровской и Вострецова, где имеются заявки от местных жителей.