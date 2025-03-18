Во Владивостоке восстанавливают освещение на Русском острове и в других районах

«В настоящее время завершаем на Русском острове ремонт кабельной линии уличной дорожной сети, а также ведем перевес шести опор освещения. На днях установили три новые опоры на улице Интернациональной, завершили работы по установке одной опоры на Окатовой и двух опор на Невельского. В ближайшие два дня планируем завершить перевес линий и демонтаж старых опор», — рассказали специалисты.