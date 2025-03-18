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В Хабаровском крае строят ФАП по нацпроекту на крошечной станции Эльга

Пока медицинскую помощь местным жителям оказывает приезжающий из соседнего посёлка фельдшер.

Источник: Минздрав Хабаровского края

В Хабаровском крае медицинскую помощь делают доступной даже для жителей совсем небольших населённых пунктов. В железнодорожном посёлке Эльга, что в Верхнебуреинском районе, постоянно живут 65 человек. Однако в этом году там планируется открыть свой собственный фельдшерско-акушерский пункт. Сделано это будет благодаря инициированному президентом Владимиром Владимировичем Путиным новому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию регионального минздрава.

Также необходимость появления ФАПа в Эльге была включена в «Атлас 27», в котором по поручению губернатора Хабаровского края были обозначены наиболее злободневные проблемы территорий региона. Дмитрий Демешин контролирует ход модернизации медицины в этом отдалённом посёлке.

ФАП представляет собой здание, собранное из модульных блоков. В нём предусмотрены все необходимые помещения: кабинет для приёма пациентов, процедурный кабинет и зона ожидания для посетителей.

Особое внимание уделено безопасности и удобству. В учреждении есть санузел, специальные помещения для хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Для обеспечения доступа маломобильных граждан установлен пандус.

ФАП будет отапливаться с помощью электричества. В проекте предусмотрены электроконвекторы. Также будет обеспечено водоснабжение и канализация.

Эльга находится на расстоянии 968 км от Хабаровска. Жители получают медицинскую помощь от фельдшера, который приезжает из ближайшего посёлка Чекунда. Однако вскоре они смогут обращаться к специалистам нового ФАПа. Открытие запланировано на начало лета этого года.