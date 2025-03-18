В Хабаровском крае строят ФАП по нацпроекту на крошечной станции Эльга

В Хабаровском крае медицинскую помощь делают доступной даже для жителей совсем небольших населённых пунктов. В железнодорожном посёлке Эльга, что в Верхнебуреинском районе, постоянно живут 65 человек. Однако в этом году там планируется открыть свой собственный фельдшерско-акушерский пункт. Сделано это будет благодаря инициированному президентом Владимиром Владимировичем Путиным новому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию регионального минздрава.