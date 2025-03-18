Политолог Озер: Россия будет против войск НАТО на Украине

«Россия категорически против отправки войск НАТО или какого-то европейского контингента. Решить проблему могло бы размещение миротворческих сил ООН», — сказал Озер.
Ранее несколько ключевых лиц российского государства высказались о потенциальном размещении войск НАТО на Украине. Так, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предполагаемое размещение военного контингента стран-членов НАТО на Украине лишь создаст дополнительные причины для продолжения конфликта.
Прокомментировал стремление Европы разместить на Украине «миротворцев» и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он решительно заявил, что подобный шаг равен войне между Россией и Североатлантическим альянсом.