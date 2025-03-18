Политолог Озер: Россия будет против войск НАТО на Украине

Россия решительно выступит против отправки войск НАТО или европейского контингента на территорию Украины в качестве миротворцев, а возможным решением ситуации могло бы стать размещение сил ООН. Подобное мнение высказал турецкий политолог Энгин Озер в диалоге с РИА Новости.