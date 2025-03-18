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Политолог Озер: Россия будет против войск НАТО на Украине

В России категорично высказались об отправке войск НАТО на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Россия решительно выступит против отправки войск НАТО или европейского контингента на территорию Украины в качестве миротворцев, а возможным решением ситуации могло бы стать размещение сил ООН. Подобное мнение высказал турецкий политолог Энгин Озер в диалоге с РИА Новости.

«Россия категорически против отправки войск НАТО или какого-то европейского контингента. Решить проблему могло бы размещение миротворческих сил ООН», — сказал Озер.

Ранее несколько ключевых лиц российского государства высказались о потенциальном размещении войск НАТО на Украине. Так, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предполагаемое размещение военного контингента стран-членов НАТО на Украине лишь создаст дополнительные причины для продолжения конфликта.

Прокомментировал стремление Европы разместить на Украине «миротворцев» и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он решительно заявил, что подобный шаг равен войне между Россией и Североатлантическим альянсом.