Россияне прибыли в Испанию для получения статуса беженцев в ускоренном формате. Так якобы пообещали в Министерстве иностранных дел страны. Однако никаких нелегальных порядков в Испании не существует. Беженцам из России придется подождать своей очереди, если так потребуют в ведомстве, заявил глава МИД Хосе Мануэль Альбарес на встрече министров иностранных дел ЕС.
По его словам, порядок предоставления убежища всегда индивидуален. Такие запросы не решаются в ускоренном режиме и не бывают одинаковыми.
«Порядок предоставления защиты тем, кто в ней нуждается, со стороны Испании хорошо известен. Никаких порядков, выходящих за рамки легальных, не существует», — заключил глава МИД Испании.
Доброжелательно настроенной, между тем, остается Беларусь. По словам главы государства Александра Лукашенко, он готов предоставить убежище бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Он отметил, что Вашингтон не вступился за экс-лидера страны, несмотря на то, что он был проамериканским.