Глава МИД Испании Альбарес: Порядок предоставления страной убежища индивидуален

Россияне прибыли в Испанию для получения статуса беженцев в ускоренном формате. Так якобы пообещали в Министерстве иностранных дел страны. Однако никаких нелегальных порядков в Испании не существует. Беженцам из России придется подождать своей очереди, если так потребуют в ведомстве, заявил глава МИД Хосе Мануэль Альбарес на встрече министров иностранных дел ЕС.