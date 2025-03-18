«У нас нет дополнительной информации об этом Бандере»: В кабмине Израиля отказались отвечать на вопрос об Украине

Ранее, в марте, Кулюхин заявил, что его отстранили от брифингов после того, как он задал вопрос министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару о прославлении Бандеры и Шухевича, которые причастны к убийствам евреев во время Второй мировой войны. Саар тогда ответил, что не владеет информацией о таких фактах, но пообещал изучить вопрос.