Официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер заверил журналиста, что его не отстранят от правительственных брифингов за вопросы, касающиеся восхваления на Украине пособников нацистов, таких как Степан Бандера. Однако сам Менцер отказался отвечать на этот вопрос, предложив перенаправить его в Министерство иностранных дел Израиля.
Журналист Никита Кулюхин, сотрудничающий с российским изданием «Известия», во время брифинга попросил гарантий, что его не исключат из участия в подобных мероприятиях. Ранее, по словам Кулюхина, его отстранили от брифингов для иностранных журналистов после того, как он задал вопрос о позиции Израиля относительно прославления Бандеры и сноса памятников советским солдатам на Украине.
Менцер подчеркнул, что в Израиле ценят свободу прессы и не ограничивают журналистов в вопросах. Однако на вопрос о Бандере он ответил, что у него нет достаточной информации, и предложил обратиться в МИД.
«У меня нет никакой дополнительной информации об этом Бандере, о котором вы говорите, и я передам ваш вопрос в министерство иностранных дел, которое, вероятно, сможет ответить на него более полно», — сказал представитель Кабмина.
Ранее, в марте, Кулюхин заявил, что его отстранили от брифингов после того, как он задал вопрос министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару о прославлении Бандеры и Шухевича, которые причастны к убийствам евреев во время Второй мировой войны. Саар тогда ответил, что не владеет информацией о таких фактах, но пообещал изучить вопрос.
Кулюхин считает, что его отстранение связано с неудобством, которое вызвал его вопрос. По его словам, Израилю нужно постоянно бороться с нацизмом. Корреспондент уверен, что неправильно, когда власти страны, которая пережила ужасы Холокоста, пытаются замалчивать какие-то факты или переписать историю.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия просит от Израиля изменить решение об ограничении работы корреспондента «Известий» Никиты Кулюхина, если эта мера связана с вопросом, который журналист задал руководителю израильского МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Израиля Гидеона Саара, который уверяет, будто бы «не владеет информацией о героизации Степана Бандеры на Украине». Дипломат позаботилась о комфорте израильского коллеги, и специально выбрала статьи МИД России с множеством доказательств и фактов, написанные на английском языке.