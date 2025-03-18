Где и как заработать хабаровскому студенту: топ-7 простых и нестандартных способов обзавестись деньгами

Если вы увлечены фотографией, хорошо снимаете и мечтаете заработать, то не задуматься ли о продаже удачных кадров? Но чтобы ваши снимки покупали, они должны быть качественными. Начать можно с простого приложения, где можно хорошо заработать. Для более серьезного заработка можно попробовать свои силы на крупных фотостоках. Однако перед публикацией придется пройти строгую модерацию.