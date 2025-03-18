Где и как заработать хабаровскому студенту: топ-7 простых и нестандартных способов обзавестись деньгами

Учебный год в самом разгаре, а это значит, что студенты продолжают все основное время посещать пары и в перерывах вести веселую, беззаботную жизнь. Однако, столкнувшись с финансовыми реалиями, многие молодые люди ищут подработку, ведь стипендии хватает лишь на незначительные траты, а мечты о развлечениях и модных покупках требуют дополнительных средств.
Зачастую подработки не связаны с будущей специальностью, но вполне подходят в качестве временного источника дохода. Самый распространенный способ заработка среди студентов — работа в сфере обслуживания: официанты, бармены, курьеры, автомойщики. Это работа, где можно совмещать учебу и работу посменно. Но существуют и другие возможности. Рассмотрим варианты от наиболее простых до более оригинальных.
Официант или курьер.
Работа официантом в сфере общественного питания по-прежнему остается востребованным и легким способом заработка для студентов. Она привлекательна благодаря минимальным требованиям к квалификации и бесплатным обедам или ужинам, предоставляемым многими заведениями. Помимо основного заработка, значительную часть дохода составляют чаевые.
Работа хоть и доступная, но сопряжена с высоким уровнем стресса, так как официанты нередко подвергаются нападкам клиентов из-за недочетов, допущенных другими сотрудниками. Несмотря на всевозможные трудности, студенты все равно рассматривают эту работу как полезный опыт, помогающий им адаптироваться к самостоятельной жизни.
Другой популярный вид подработки — работа курьером. Этот вид занятости привлекателен для молодежи благодаря гибкому графику и возможности активно передвигаться по городу. Чаще всего студенты занимаются доставкой корреспонденции и небольших посылок. Особенно актуальна доставка готовой еды из ресторанов и магазинов.
Курьер должен быть максимально тактичным и внимательным, обеспечивая сохранность перевозимого и соблюдение сроков доставки. Также важна дисциплинированность и хорошее знание местности. Работая во время учебы, студенты приобретают ценные навыки общения с клиентами и взаимодействия с руководством, которые будут полезны в их будущей карьере.
Фриланс-биржи.
На биржах труда для удаленной работы всегда есть спрос на специалистов по верстке, дизайну, написанию текстов и разработке программного обеспечения. Иногда попадаются и более необычные предложения, например, для специалистов по работе со звуком. Фриланс для студентов привлекателен своей доступностью: достаточно овладеть базовыми навыками в выбранной сфере, чтобы начать получать доход.
И чем больше вы сделаете успешно выполненных проектов и получите положительных оценок, тем выше будет ваш заработок. В годы учебы фриланс — неплохой вариант подработки, хотя и не приносит существенного дохода.
Продажа фотографий на фотостоках.
Если вы увлечены фотографией, хорошо снимаете и мечтаете заработать, то не задуматься ли о продаже удачных кадров? Но чтобы ваши снимки покупали, они должны быть качественными. Начать можно с простого приложения, где можно хорошо заработать. Для более серьезного заработка можно попробовать свои силы на крупных фотостоках. Однако перед публикацией придется пройти строгую модерацию.
Фотограф или ретушер.
Творческая работа, которая подходит не всем. Но при наличии способностей стоит попробовать. Современные смартфоны позволяют делать качественные снимки, главное — проявить фантазию и коммуникабельность. Для начала работы потребуется небольшое портфолио. Умение пользоваться программами для ретуши будет преимуществом. Можно работать в детских центрах или создавать кадры для магазинов одежды и маркетплейсов. Начать лучше с работы в команде, а затем перейти на частные заказы.
Освоив это дело, можно неплохо зарабатывать.
Помощь в учебе.
Это отличный вариант подработки, особенно для студентов, живущих в общежитии. Некоторые девушки и парни зарабатывают таким образом значительные суммы. Суть в том, чтобы выполнить лабораторную, реферат или эссе один раз, а затем перепродавать студентам младших курсов. Таким образом, работа превращается в инвестицию, не требующую дополнительных усилий. Главное — найти клиентов.
Продажа ненужных вещей.
На онлайн-платформах для объявлений можно найти самые разнообразные товары. Одни выставляют на продажу старую гитару, другие — фирменную одежду или аксессуары. Некоторые пытаются сбыть старые конспекты, закладки, открытки. Встречаются и более оригинальные предложения, например, изделия, сделанные своими руками. Если быстро нужны деньги, продажа ненужных вещей может стать способом заработка.
Поделитесь своим опытом, как вы зарабатывали, будучи студентом. У вас наверняка найдутся интересные случаи из жизни.