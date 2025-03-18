В Омской области наказали лётчиков за управление самолетом без прав

В Омской области лётный экипаж привлекли к административной ответственности за нарушения правил управления воздушным судном. В ходе проверки были исследованы вопросы безопасности полётов. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Выяснилось, что в январе 2025 года команда из командира и второго пилота выполнила полёт на самолёте АН-2 в Таврическом районе. Однако у пилотов не было прав на управление этим типом воздушного судна, что и стало основанием для привлечения к ответственности.
Прокуратура отметила, что подобные нарушения могут серьёзно угрожать безопасности полётов и жизни людей, поэтому выяснение всех обстоятельств дела продолжается. Размер штрафа за нарушение статьи КоАП РФ, предусматривающей ответственность за управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления, составляет от двух до двух с половиной тысяч рублей.