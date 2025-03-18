В Омске отказались от запуска нового автобусного маршрута в центр города

Новый автобусный маршрут № 206, который должен был соединить промзону на 1-й Учхозной с центром города, так и не был запущен. Торги среди предпринимателей, объявленные в июне и августе прошлого года, не привели к успеху. В департаменте транспорта мэрии Омска сообщили, что ни один перевозчик не подал заявок на участие в конкурсе.