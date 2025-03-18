Россиянам рассказали о мошеннических модификациях Telegram

«Пользователям предлагают “улучшенный” Telegram, с помощью которого можно чужие переписки взламывать и получать другую информацию, а в результате они получают на свой гаджет троян. На самом деле, очень много вариантов, когда под видом какого-то уникального функционала, как правило, невозможного принципиально, но при этом очень заманчивого, такое троянское программное обеспечение распространяется. Оно может предлагаться и для компьютеров, и для телефонов. Пользователь устанавливает это приложение, дает ему все права и становится жертвой мошенничества. Нужно помнить, что приложения можно устанавливать только из официальных источников, и не поддаваться на обещание нереальных услуг», — объяснил эксперт.