Россиянам рассказали о мошеннических модификациях Telegram

Мошенники начали распространять в Сети фейковые версии Telegram с якобы расширенным функционалом. Установив «мессенджер со сверхвозможностями», пользователь запускает на своем гаджете троянскую программу. Об этом рассказал aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
«Пользователям предлагают “улучшенный” Telegram, с помощью которого можно чужие переписки взламывать и получать другую информацию, а в результате они получают на свой гаджет троян. На самом деле, очень много вариантов, когда под видом какого-то уникального функционала, как правило, невозможного принципиально, но при этом очень заманчивого, такое троянское программное обеспечение распространяется. Оно может предлагаться и для компьютеров, и для телефонов. Пользователь устанавливает это приложение, дает ему все права и становится жертвой мошенничества. Нужно помнить, что приложения можно устанавливать только из официальных источников, и не поддаваться на обещание нереальных услуг», — объяснил эксперт.
Ранее Раевский рассказал, как надо отвечать на звонки от портала «Госуслуги». Он подчеркнул, что это интернет-сервис и его специалисты не работают в таком формате.