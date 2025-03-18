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В Хабаровском крае школа заплатит 500 тыс за буллинг и равнодушие директора

Прокуратура помогла взыскать компенсацию за моральный вред ученицы.

В Хабаровском районе Хабаровского края школьница долгие месяцы подвергалась издевательствам со стороны сверстников, но директор учебного заведения и местные власти не предприняли мер для защиты ребенка, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».

В результате мать пострадавшей обратилась в суд и добилась компенсации в размере 500 тысяч рублей.

Как установил суд, восьмиклассница сельской школы регулярно сталкивалась с жестоким отношением одноклассников. Ее мать неоднократно сообщала об этом директору школы и в местную администрацию, но получила лишь формальные отписки. Тем временем травля продолжалась, что негативно сказалось на психическом состоянии ребенка и его успеваемости.

В ходе судебного разбирательства по ходатайству прокурора было проведено психологическое исследование девочки. Экспертиза подтвердила, что постоянные унижения и давление со стороны сверстников нанесли ей моральный вред. Суд принял сторону пострадавшей семьи и постановил взыскать с образовательного учреждения 500 тысяч рублей в качестве компенсации.

Кроме того, по инициативе прокуратуры суд вынес частные определения в адрес руководителя управления образования и классного руководителя. Им предписано устранить нарушения закона и принять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.