В Хабаровском крае школа заплатит 500 тыс за буллинг и равнодушие директора

В Хабаровском районе Хабаровского края школьница долгие месяцы подвергалась издевательствам со стороны сверстников, но директор учебного заведения и местные власти не предприняли мер для защиты ребенка, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
В результате мать пострадавшей обратилась в суд и добилась компенсации в размере 500 тысяч рублей.
Как установил суд, восьмиклассница сельской школы регулярно сталкивалась с жестоким отношением одноклассников. Ее мать неоднократно сообщала об этом директору школы и в местную администрацию, но получила лишь формальные отписки. Тем временем травля продолжалась, что негативно сказалось на психическом состоянии ребенка и его успеваемости.
В ходе судебного разбирательства по ходатайству прокурора было проведено психологическое исследование девочки. Экспертиза подтвердила, что постоянные унижения и давление со стороны сверстников нанесли ей моральный вред. Суд принял сторону пострадавшей семьи и постановил взыскать с образовательного учреждения 500 тысяч рублей в качестве компенсации.
Кроме того, по инициативе прокуратуры суд вынес частные определения в адрес руководителя управления образования и классного руководителя. Им предписано устранить нарушения закона и принять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.