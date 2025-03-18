В Хабаровском крае школа заплатит 500 тыс за буллинг и равнодушие директора

Как установил суд, восьмиклассница сельской школы регулярно сталкивалась с жестоким отношением одноклассников. Ее мать неоднократно сообщала об этом директору школы и в местную администрацию, но получила лишь формальные отписки. Тем временем травля продолжалась, что негативно сказалось на психическом состоянии ребенка и его успеваемости.