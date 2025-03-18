В Иркутске в воздухе нашли вредные химические вещества

— Превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации зарегистрировано по бенз (а)пирену, который образуется при сгорании топлива (в 7 пробах из 8), а также по взвешенным веществам (мелкие твердые или жидкие частицы, в 3 трех пробах из 8). Помимо этого в пяти пробах выявили превышение этилбензола (вещество с запахом бензина), еще в одной — диметилбензола, — рассказывают в пресс-службе Управления.