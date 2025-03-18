В Иркутске в воздухе нашли вредные химические вещества

Из-за жалоб сибиряков на неприятный запах, специалисты проверили качество атмосферного воздуха в Иркутске. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, за два месяца было проведено 512 исследований.
— Превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации зарегистрировано по бенз (а)пирену, который образуется при сгорании топлива (в 7 пробах из 8), а также по взвешенным веществам (мелкие твердые или жидкие частицы, в 3 трех пробах из 8). Помимо этого в пяти пробах выявили превышение этилбензола (вещество с запахом бензина), еще в одной — диметилбензола, — рассказывают в пресс-службе Управления.
Исследования прошли и в других городах. Специалисты выявили превышение формальдегида (бесцветный газ с резким запахом — Ред.) в Ангарске. В Зиме, Усолье-Сибирском, Свирске, Черемхове и в Шелехове нарушений не зарегистрировано.
Данные мероприятия проводятся для того, чтобы оценить риски для здоровья населения. По результатам примут необходимые меры, которые помогут сократить количество вредных выбросов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что месячник пожарной безопасности проходит в Иркутске с 17 марта по 16 апреля.