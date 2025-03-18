В США суд отменил смертный приговор женщине через 27 лет тюрьмы

Ключевым свидетелем обвинения была бывшая сокамерница Холберг Вики Киркпатрик, которая на суде в 1998 году заявила, что женщина сама призналась ей в ограблении. Между тем позднее оказалось, что Киркпатрик была платным информатором правоохранительных органов, что скрыл прокурор. Она отказалась от своих показаний в 2011 году.