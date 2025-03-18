В США суд отменил смертный приговор женщине через 27 лет тюрьмы

Апелляционный суд в США отменил смертный приговор Бриттани Холберг, которую в 1996 году обвинили в убийстве.
По версии обвинения, занимавшаяся проституцией Холберг пыталась ограбить 80-летнего мужчину, чтобы купить наркотики. Сама она заявляла, что мужчина ее избивал и она случайно нанесла ему смертельную рану острым элементом лампы. В результате женщина провела в тюрьме 27 лет.
Ключевым свидетелем обвинения была бывшая сокамерница Холберг Вики Киркпатрик, которая на суде в 1998 году заявила, что женщина сама призналась ей в ограблении. Между тем позднее оказалось, что Киркпатрик была платным информатором правоохранительных органов, что скрыл прокурор. Она отказалась от своих показаний в 2011 году.
Апелляционный суд признал, что нарушения в деле Холберг могли повлиять на его исход. Окружному прокурору теперь предстоит решить, следует ли настаивать на новом суде. В случае снятия обвинения Холберг могут отпустить на свободу, передает UPI.
Ранее сообщалось, что в США впервые за 15 лет казнили заключенного путем расстрела. Брэд Кейт Сигмон был осужден за убийство и похищение.
В Луизиане после перерыва в 15 лет приняли решение возобновить смертные казни.