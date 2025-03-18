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Омские подростки попытались сами очистить скейт-парк от снега

Героическая попытка не удалась: и площадь большая, и наледь пока не сошла.

Источник: Комсомольская правда

С началом активного таяния снега двое омских подростков предприняли отчаянную попытку откопать от него скейт-парк на улице Бударина. Видимо, сильно соскучились по крутым виражам.

Подростки взяли лопаты и приехали туда на самокатах. Действо запечатлели на видео.

Парни очень старались, но попытка не удалась — и площадь парка для двоих достаточно большая, и наледи и снега там пока еще очень много.

Как сообщили в администрации города, городские службы обязательно очистят территорию скейт-парка, но позже, когда сойдет наледь. Сейчас из-за нее велик риск повредить покрытие.

Напомним, в прошлом году территорию привели в порядок в начале апреля.