За сутки в Приморье потушено 10 природных пожаров

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по делам ГОЧС, за прошедшие сутки было зарегистрировано 10 природных пожаров. Из них четыре на землях иных категорий — в Пограничном и Яковлевском округах, а также в Надеждинском и Спасском муниципальных районах. Общая площадь возгораний составила 129 гектаров. На утро 18 марта все возгорания ликвидированы.
45 человек участвовали в ликвидации лесных пожаров, общая площадь которых составила 179 гектаров. Так, потушены пожары в Ольгинском и Черниговском округах, в Надеждинском районе. В Многоудобном Шкотовского округа лесной пожар локализован.
На тушение палов пожарные подразделения за сутки привлекались 72 раза.
Напомним, на территории 14 муниципалитетов введен особый противопожарный режим, на территории еще шести муниципальных образований введен режим повышенной готовности.