За сутки в Приморье потушено 10 природных пожаров

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по делам ГОЧС, за прошедшие сутки было зарегистрировано 10 природных пожаров. Из них четыре на землях иных категорий — в Пограничном и Яковлевском округах, а также в Надеждинском и Спасском муниципальных районах. Общая площадь возгораний составила 129 гектаров. На утро 18 марта все возгорания ликвидированы.