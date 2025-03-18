Израиль возобновил атаки на сектор Газа: подробности

Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в социальной сети X, ссылаясь на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
По его данным, военные действия возобновились после того, как ХАМАС отверг предложение США о продлении временного перемирия. В Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что авиация наносит массированные удары по объектам группировки в секторе Газа.
«Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа после того, как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия», — написал Равид.
C 19 января по 1 марта, в регионе действовал режим прекращения огня. Это стало частью соглашения между Израилем и ХАМАС, согласно которому израильские заложники освобождались в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель перемирия были освобождены 30 живых заложников, а также переданы тела восьми погибших.
В ответ Израиль выпустил около 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Армия Израиля также вывела войска из внутренних районов сектора Газа. Однако ХАМАС продолжает удерживать 59 заложников, половина из которых, по официальным данным, погибли.
Прежде ХАМАС сообщило о готовности освободить всех оставшихся израильских заложников в ходе второго этапа, но при одном условии. Они требуют достижения соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу из сектора Газа военных израильской армии. Такое заявление сделал представитель движения Хазем Касем.
В ночь на 2 марта, после истечения срока перемирия, Израиль заявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного прекращения огня. В канцелярии Нетаньяху отметили, что Израиль согласился на этот план, но ХАМАС его отверг.
Так, армия Израиля в одностороннем порядке нарушила соглашение о прекращении огня в Газе. Местные власти заранее предупредили Вашингтон о готовящемся ударе. Белый дом получил информацию и поддержал действия ЦАХАЛ против палестинцев.
По данным телеканала Al Jazeera, за несколько часов беспрерывных авиаударов погибли около 170 человек. Израильские ВВС выбрали целью город Хан-Юнис. Большинство налетов зафиксировано именно там. Число погибших жителей Хан-Юниса составило 78 человек.