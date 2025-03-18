Израиль возобновил атаки на сектор Газа: подробности

В ответ Израиль выпустил около 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Армия Израиля также вывела войска из внутренних районов сектора Газа. Однако ХАМАС продолжает удерживать 59 заложников, половина из которых, по официальным данным, погибли.