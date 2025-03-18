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В омском Минобре примут решение по еще одному классу в новом лицее в Кузьминках

Родители омских школьников, относящихся к новому химико-технологическому лицею в микрорайоне Кузьминки, переживают, что в учебном заведении не будет четвертых классов, из-за чего детям придется продолжать ходить в другую школу.

Источник: РИА "Новости"

Ранее прозвучала информация, что в новом лицее в 2025 году не будут набирать выпускные классы. В омском Минобре сообщили, что рассмотрят возможность комплектования четвертых классов, если их позволит набрать наполняемость школы.

«Вижу поступающие обращения по вопросу набора детей в четвертый класс нового химико-технологического лицея в микрорайоне “Прибрежный”.

Ситуация требует внимательного изучения. После того как пройдут собрания с родителями будущих первоклассников, а также в параллелях второго и третьего классов, мы рассмотрим возможность комплектования 4-х классов. Если наполняемость новой школы позволит нам их набрать, то проведем отдельное собрание с родителями будущих четвероклассников. Окончательное решение планируем принять в конце этой недели", — заявила в своем телеграм-канале министр образования Омской области Ольга Степанова.

Напомним, ранее стали известны адреса домов, которые будут относиться к лицею по прописке — это ряд домов по улицам Крупской, Взлетной и Шаронова, а также по бульвару Кузьмина.

Ожидается, что школа начнет работу с 1 сентября 2025 года. Она рассчитана на 1122 ученика.