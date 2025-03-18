В омском Минобре примут решение по еще одному классу в новом лицее в Кузьминках

Ранее прозвучала информация, что в новом лицее в 2025 году не будут набирать выпускные классы. В омском Минобре сообщили, что рассмотрят возможность комплектования четвертых классов, если их позволит набрать наполняемость школы.
«Вижу поступающие обращения по вопросу набора детей в четвертый класс нового химико-технологического лицея в микрорайоне “Прибрежный”.
Ситуация требует внимательного изучения. После того как пройдут собрания с родителями будущих первоклассников, а также в параллелях второго и третьего классов, мы рассмотрим возможность комплектования 4-х классов. Если наполняемость новой школы позволит нам их набрать, то проведем отдельное собрание с родителями будущих четвероклассников. Окончательное решение планируем принять в конце этой недели", — заявила в своем телеграм-канале министр образования Омской области Ольга Степанова.
Напомним, ранее стали известны адреса домов, которые будут относиться к лицею по прописке — это ряд домов по улицам Крупской, Взлетной и Шаронова, а также по бульвару Кузьмина.
Ожидается, что школа начнет работу с 1 сентября 2025 года. Она рассчитана на 1122 ученика.