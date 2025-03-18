В омском Минобре примут решение по еще одному классу в новом лицее в Кузьминках

Ситуация требует внимательного изучения. После того как пройдут собрания с родителями будущих первоклассников, а также в параллелях второго и третьего классов, мы рассмотрим возможность комплектования 4-х классов. Если наполняемость новой школы позволит нам их набрать, то проведем отдельное собрание с родителями будущих четвероклассников. Окончательное решение планируем принять в конце этой недели", — заявила в своем телеграм-канале министр образования Омской области Ольга Степанова.