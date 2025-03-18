Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за ОРВИ закрылись все школы Катав-Ивановска

17 марта оказались закрыты все школы и учреждения дополнительного образования Катав-Ивановска.

Вчера, 17 марта были закрыты все школы и учреждения дополнительного образования Катав-Ивановска. Решение о временном прекращении их работы приняли в администрации муниципалитета.

Сообщается, что в Катав-Ивановском районе наблюдается значительный рост уровня заболеваемости. Только за минувшую неделю, согласно данным, представленным пресс-службой администрации, он повысился на 40%. На территории муниципалитета зарегистрировано больше 420 переносчиков ОРВИ, из которых свыше 360 (около 84,5%) являются детьми, а примерно половина — школьниками. Большинство больных граждан проживает в Катав-Ивановске и Юрюзани.

По решению районной администрации в первом городе всех учащихся школ и учреждений дополнительного образования перевели на дистанционное обучение. На дому дети останутся до конца недели. В Юрюзани эпидемиологическая обстановка поставлена на контроль. Если заболеют больше 20% детей, местные школы также могут отправить на дистант.