Из-за ОРВИ закрылись все школы Катав-Ивановска

Сообщается, что в Катав-Ивановском районе наблюдается значительный рост уровня заболеваемости. Только за минувшую неделю, согласно данным, представленным пресс-службой администрации, он повысился на 40%. На территории муниципалитета зарегистрировано больше 420 переносчиков ОРВИ, из которых свыше 360 (около 84,5%) являются детьми, а примерно половина — школьниками. Большинство больных граждан проживает в Катав-Ивановске и Юрюзани.