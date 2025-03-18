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Города СНГ не вошли в топ-10 гастрономических городов мира

В рейтинг главных гастрономических городов мира не попал ни один город стран Содружества Независимых Государств, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По данным издания Time Out, лидерство принадлежит американскому городу Новый Орлеан. Он всегда имел богатую кулинарную историю, в которой ощущалось влияние французской, испанской, вьетнамской и других кухонь. 93% жителей города оценили его за рестораны и питание вне дома.

На втором месте рейтинга оказался Бангкок.

Здесь можно вкусно поесть в изысканном ресторане, а также в уличном кафе за три доллара.

пишет издание

Местную еду положительно оценили 86% жителей города, а также 47% кулинарных экспертов.

Замыкает топ-3 рейтинга колумбийский город Медельин. Здесь также можно найти еду в любой ценовой категории:

  • свежие фрукты на рынке La Placita de Flórez;
  • деревенские блюда в каждом районе;
  • изысканные деликатесы в дорогих заведениях.

89% жителей города отмечают, что походы в рестораны там доступны почти всем, еще 94% считают, что там дешево пить кофе навынос.

говорится в публикации

Также в топ-10 попали Кейптаун, Мадрид, Мехико, Лагос, Шанхай, Париж и Джакарта.