Города СНГ не вошли в топ-10 гастрономических городов мира

По данным издания Time Out, лидерство принадлежит американскому городу Новый Орлеан. Он всегда имел богатую кулинарную историю, в которой ощущалось влияние французской, испанской, вьетнамской и других кухонь. 93% жителей города оценили его за рестораны и питание вне дома.