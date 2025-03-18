Города СНГ не вошли в топ-10 гастрономических городов мира

По данным издания Time Out, лидерство принадлежит американскому городу Новый Орлеан. Он всегда имел богатую кулинарную историю, в которой ощущалось влияние французской, испанской, вьетнамской и других кухонь. 93% жителей города оценили его за рестораны и питание вне дома.
На втором месте рейтинга оказался Бангкок.
Здесь можно вкусно поесть в изысканном ресторане, а также в уличном кафе за три доллара.
Местную еду положительно оценили 86% жителей города, а также 47% кулинарных экспертов.
Замыкает топ-3 рейтинга колумбийский город Медельин. Здесь также можно найти еду в любой ценовой категории:
- свежие фрукты на рынке La Placita de Flórez;
- деревенские блюда в каждом районе;
- изысканные деликатесы в дорогих заведениях.
89% жителей города отмечают, что походы в рестораны там доступны почти всем, еще 94% считают, что там дешево пить кофе навынос.
Также в топ-10 попали Кейптаун, Мадрид, Мехико, Лагос, Шанхай, Париж и Джакарта.