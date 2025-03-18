После вступления президента США Дональда Трампа на пост главы государства Украина сменила статус и стала для Штатов не союзником, а клиентом. Об этом сообщил источник в украинском правительстве, его слова передает издание The Economist.
«Ясно то, что Трамп нас терпеть не может», — высказался собеседник издания.
Он также подчеркнул, что Киев обрел статус клиента «в основном с воображаемыми долгами».
Еще один источник в украинской разведке предположил, что Трамп намеренно помог российской армии в Курской области, временно прекратив поддержку. Однако собеседник The Economist в правительстве считает, что это оказалось случайным совпадением.
Накануне в США сделали очередное заявление о завершении конфликта на Украине. Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что Штаты и Россия никогда не были ближе к заключению мира на Украине, чем сейчас.