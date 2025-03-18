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«Трамп нас терпеть не может»: на Украине высказались об отношениях Киева и Вашингтона

The Economist: Украина превратилась из союзников в клиентов США за семь недель.

Источник: Комсомольская правда

После вступления президента США Дональда Трампа на пост главы государства Украина сменила статус и стала для Штатов не союзником, а клиентом. Об этом сообщил источник в украинском правительстве, его слова передает издание The Economist.

«Ясно то, что Трамп нас терпеть не может», — высказался собеседник издания.

Он также подчеркнул, что Киев обрел статус клиента «в основном с воображаемыми долгами».

Еще один источник в украинской разведке предположил, что Трамп намеренно помог российской армии в Курской области, временно прекратив поддержку. Однако собеседник The Economist в правительстве считает, что это оказалось случайным совпадением.

Накануне в США сделали очередное заявление о завершении конфликта на Украине. Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что Штаты и Россия никогда не были ближе к заключению мира на Украине, чем сейчас.