В российских регионах пересмотрены тарифы на электроэнергию

Ранее в России уже анонсировали пересмотр тарифов на электричество для домохозяйств, использующих электроотопление, с введением повышающего сезонного коэффициента 1,8. Это решение было направлено на поддержку потребителей в условиях ограниченного доступа к альтернативным источникам тепла и предполагало дифференцирование тарифов в зависимости от объема потребления электроэнергии.