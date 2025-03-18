Ефрейтор Николай Белых из Тулунского района погиб в зоне СВО

Мужчина родился в поселке Майском Куйтунского района. Жил и учился в селе Гадалей, окончил среднюю школу, а после и Профессиональное училище № 4. В июне 1999 отправился в армию, службу проходил в должности стрелка, наводчика оператора боевой машины пехоты.