Ефрейтор Николай Белых из Тулунского района погиб в зоне СВО

Николай Белых из Тулунского района героически погиб в зоне проведения специальной военной операции. Стрелок стрелкового отделения стрелкового батальона пал во время выполнения боевого задания 20 января 2025. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Александр Тюков.
Мужчина родился в поселке Майском Куйтунского района. Жил и учился в селе Гадалей, окончил среднюю школу, а после и Профессиональное училище № 4. В июне 1999 отправился в армию, службу проходил в должности стрелка, наводчика оператора боевой машины пехоты.
— Участвовал в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе (республика Чечня). Имел боевой опыт. Ветеран боевых действий. После окончания службы жил и работал в Саянске. Совершенствовал свои военные знания, принимал участие в военно-учебных сборах в должности командира танка, — рассказывает Александр Тюков.
«За ленточку» отправился во время частичной мобилизации. Николай Белых проявил мужество и отвагу, за что получил государственные награды: медаль Жукова, Суворова, а также медаль Донецкой Народной Республики «За освобождение Авдеевки». Ефрейтор представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно).
Прощание с героем состоится 19 марта с 13:00 до 14:00 в культурно-досуговом центре села Гадалей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Федор Бандура из Байкальска погиб в зоне СВО.