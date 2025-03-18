Омичи смогут узнать, какие участки попадут в зону подтопления весной

С началом весеннего паводка Росреестр внес в публичную кадастровую карту информацию о зонах затопления и подтопления. Как отметили в ведомтсве, в настоящее время в России насчитывается 9 438 таких зон, из них 86% уже внесено в Единый государственный реестр недвижимости. До конца 2025 года эту работу планируется полностью завершить.
Чтобы узнать, угрожает ли потоп земельному участку, нужно зайти на сервис Публичной кадастровой карты. Также информация отражается в выписке из ЕГРН, которую можно заказать на портале Госуслуг или в МФЦ.
По данным администрации города, по результатам многолетних наблюдений только в одном лишь Омске насчитывается 354 мест потенциального подтопления паводковыми водами. Они есть в каждом округе, в основном это территория индивидуальной жилой застройки.