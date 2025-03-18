Фестиваль «Кинопроба» начал прием конкурсных работ

«Кинопроба» пройдет в Екатеринбурге уже в 22-й раз. В проекте примут участие кинематографические вузы и киношколы России и мира, представляющие работы своих учеников. Также приглашаются студенты и выпускники с учебными картинами и дебютанты, создавшие свои первые короткометражки.