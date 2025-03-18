Фестиваль «Кинопроба» начал прием конкурсных работ

Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» начал прием заявок на участие в конкурсной программе 2025 года. Об этом сообщает сайт проекта. Заявить об участии можно до 30 сентября текущего года.
«Кинопроба» пройдет в Екатеринбурге уже в 22-й раз. В проекте примут участие кинематографические вузы и киношколы России и мира, представляющие работы своих учеников. Также приглашаются студенты и выпускники с учебными картинами и дебютанты, создавшие свои первые короткометражки.
К рассмотрению традиционно принимаются анимационные, игровые и неигровые фильмы длительностью до 30 минут, снятые в 2024—2025 годах. География участников и тематика их работ не ограничена. Однако к рассмотрению не допускаются фильмы, снятые на базе детских киношкол.
Напомним, что в прошлом году на фестиваль поступило более 700 заявок от молодых кинематографистов, 122 из которых были отобраны для участия в конкурсной программе.
Мероприятия «Кинопробы» пройдут в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря текущего года. Помимо конкурсных и внеконкурсных показов в программу фестиваля войдут лекции, дискуссии, и мастер-классы.
Как ранее сообщалось, в Верхней Пышме состоялась торжественная церемония VI сезона Международного молодежного кинофестиваля «Медный цветок». Мероприятие в ДК «Металлург» открыл основатель и директор «Медного цветка» Мантавия Марвах. Награду «Медный цветок», представляющий собой дендрит из чистой меди, специально «выращенный» в АО «Уралэлектромедь», получили 11 молодых режиссеров в разных номинациях.