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МЧС предупредило об опасности для водителей

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси во вторник, местами ожидается усиление ветра порывами 15−17 м/с, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +4° 5 м/с 56% 760 мм рт. ст. +6°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, на большей части территории страны пройдут садки в виде снега, мокрого снега и дождя. Утром местами возможен слабый гололед.

Ветер северо-западный, западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с, местами порывы будут достигать 15−17 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от −1 до +5°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Сильный ветер может повредить и обрушить линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, отключить электрические подстанции и электроэнергию в населенных пунктах, а также повредить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Могилеве сегодня будет в основном облачно, временами пройдут осадки — снег, мокрый снег. Воздух в этих городах прогреется лишь до 0…+2°C. Ветер западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Витебске и Гомеле прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, временами снег и мокрый снег, гололедица, +1…+3°C, ветер западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Бресте и Гродно ожидается самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров — до +3…+5°C. В этих городах во вторник также будет облачно с прояснениями. В Бресте существенных осадков не ожидается, а в Гродно временами возможен небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный 4−9 м/с также с порывами до 14 м/с.

Народные приметы на 18 марта

В этот день православная церковь чтит память мученика Конона Градаря. Он жил в городе Мандоне в Памфилии и занимался сельским трудом, в частности, возделыванием огородов. Из-за этого Конона прозвали Огородником.

Приметы на 18 марта

  • если в этот день ясное и солнечное утро, то лето будет жарким и сухим, на Конона идет дождь — лето будет дождливым;
  • если в этот день снег, то ожидается поздняя весна и холодное лето;
  • если 18 марта ветер южный, то лето будет теплым и сухим;
  • на Конона мороз — весна наступит поздно, а лето будет прохладным;
  • лед на реке начинает таять — можно ожидать раннее тепло;
  • в этот день морозно и ветрено — весна будет переменной, с частыми заморозками;
  • яркое солнце говорит о том, что в апреле будут частые дожди, а трава будет расти активно.