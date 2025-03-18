МЧС предупредило об опасности для водителей

В Бресте и Гродно ожидается самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров — до +3…+5°C. В этих городах во вторник также будет облачно с прояснениями. В Бресте существенных осадков не ожидается, а в Гродно временами возможен небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный 4−9 м/с также с порывами до 14 м/с.