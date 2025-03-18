МЧС предупредило об опасности для водителей

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, на большей части территории страны пройдут садки в виде снега, мокрого снега и дождя. Утром местами возможен слабый гололед.
Ветер северо-западный, западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с, местами порывы будут достигать 15−17 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от −1 до +5°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Сильный ветер может повредить и обрушить линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, отключить электрические подстанции и электроэнергию в населенных пунктах, а также повредить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве сегодня будет в основном облачно, временами пройдут осадки — снег, мокрый снег. Воздух в этих городах прогреется лишь до 0…+2°C. Ветер западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.
В Витебске и Гомеле прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, временами снег и мокрый снег, гололедица, +1…+3°C, ветер западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с.
В Бресте и Гродно ожидается самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров — до +3…+5°C. В этих городах во вторник также будет облачно с прояснениями. В Бресте существенных осадков не ожидается, а в Гродно временами возможен небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный 4−9 м/с также с порывами до 14 м/с.
Народные приметы на 18 марта
В этот день православная церковь чтит память мученика Конона Градаря. Он жил в городе Мандоне в Памфилии и занимался сельским трудом, в частности, возделыванием огородов. Из-за этого Конона прозвали Огородником.
Приметы на 18 марта
- если в этот день ясное и солнечное утро, то лето будет жарким и сухим, на Конона идет дождь — лето будет дождливым;
- если в этот день снег, то ожидается поздняя весна и холодное лето;
- если 18 марта ветер южный, то лето будет теплым и сухим;
- на Конона мороз — весна наступит поздно, а лето будет прохладным;
- лед на реке начинает таять — можно ожидать раннее тепло;
- в этот день морозно и ветрено — весна будет переменной, с частыми заморозками;
- яркое солнце говорит о том, что в апреле будут частые дожди, а трава будет расти активно.