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Суд завел дело о банкротстве известного пивзавода в Беларуси за крупные долги

Крупный пивзавод банкротится в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Суд завел дело о банкротстве известного пивзавода в Беларуси за крупные долги. Подробности озвучили в пресс-службе Экономического суда Брестской области.

В сообщении сказано, что 17 марта, в понедельник, экономический суд по заявлению инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Бреста завел производство по делу, касающемуся банкротства ОАО «Брестское пиво». Отмечается, что основной вид деятельности названной компании — производство пива.

Согласно заявлению налоговой, на протяжении последних трех лет организация работает с убытками, а денежные поступления не дают возможности в установленные сроки исполнить обязательства по платежам в бюджет и другие.

Говорится, что общая задолженность завода перед бюджетом, как следует из справки о расчетах с бюджетом на 4 февраля 2025 года, составила около 6,5 миллионов рублей. В том числе задолженность по налогам, пене, государственной пошлине.

Ранее мы писали, что суд завел дело о банкротстве крупного белорусского производителя виски и джина.

Кстати, Латвия хочет закрыть на полгода границу с Беларусью пешеходам и велосипедистам.

Тем временем белорусам позволили самим писать заявления о направлении детей в спецшколы: «Родители уже с ними ничего не могут сделать».