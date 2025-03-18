Суд завел дело о банкротстве известного пивзавода в Беларуси за крупные долги. Подробности озвучили в пресс-службе Экономического суда Брестской области.
В сообщении сказано, что 17 марта, в понедельник, экономический суд по заявлению инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Бреста завел производство по делу, касающемуся банкротства ОАО «Брестское пиво». Отмечается, что основной вид деятельности названной компании — производство пива.
Согласно заявлению налоговой, на протяжении последних трех лет организация работает с убытками, а денежные поступления не дают возможности в установленные сроки исполнить обязательства по платежам в бюджет и другие.
Говорится, что общая задолженность завода перед бюджетом, как следует из справки о расчетах с бюджетом на 4 февраля 2025 года, составила около 6,5 миллионов рублей. В том числе задолженность по налогам, пене, государственной пошлине.
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