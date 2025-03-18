Мэрия Челябинска назвала главное условие для отключения отопления

Отметим, что в ближайшие дни потепление не ожидается, если верить данным с сайта «Гисметео». На этой неделе температура будет колебаться от −4 градусов по ночам до +4 в светлое время суток. Ожидается, что воздух несколько прогреется к концу следующей недели, однако до того момента прогноз погоды может ещё не раз измениться.