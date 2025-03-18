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Мэрия Челябинска назвала главное условие для отключения отопления

В Челябинске в последние дни держится достаточно тёплая погода. В таких условиях многих горожан волнует вопрос, когда наконец будет отключено отопление. Тематический запрос направили в администрацию столицы Южного Урала наши коллеги из «Челябинск Сегодня». Если говорить коротко, то ответ заключается в том, что отопление продолжит работать ещё как минимум неделю.

В администрации Челябинска отметили, что есть одно важное условие, которое заставит задуматься власти об отключении обогрева в домах горожан. Нужно, чтобы среднесуточная температура воздуха была не ниже 8 градусов Цельсия на протяжении пяти дней. Только тогда есть шанс, что батареи в домах челябинцев остынут.

Отметим, что в ближайшие дни потепление не ожидается, если верить данным с сайта «Гисметео». На этой неделе температура будет колебаться от −4 градусов по ночам до +4 в светлое время суток. Ожидается, что воздух несколько прогреется к концу следующей недели, однако до того момента прогноз погоды может ещё не раз измениться.