В Екатеринбурге родился дельфиненок

Об этом сообщает официальная страница океанариума ВКонтакте. У пары дельфинов родился дельфиненок.
Малыш чувствует себя хорошо, пока не неразлучен с матерью и питается ее молоком, но он очень активен и даже может продемонстрировать зубки. Новый житель океанариума относится к виду «Черноморская афалина».
Пока самка была беременна, за ней внимательно наблюдал ветеринарный врач и тренер, пишет портал Е1. Более того, тренер сопровождал будущую маму при родах, а потом еще несколько суток оставался рядом с ней и новорожденным.
Пол дельфиненка пока неизвестен. Его выяснят позже, когда дельфин подрастет и начнет подплывать к человеку. Поэтому имя пока не придумывали. Отметим, что у дельфиненка есть старший брат, тоже рожденный в Екатеринбурге. Ему уже 5 лет.
Как ранее сообщалось, в зоопарке Екатеринбурга выбрали Зоомисс 2024 года. Победителем по итогам онлайн-голосования стала карликовый бегемот Ева. В пресс-службе зоопарка сообщили, что на второй строчке оказалась харза Валюта, на третьей — белобрюхий еж Карри. Далее идут генета Бель, белорукий гиббон Гера и ядозуб Харитоша.