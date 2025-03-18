В Екатеринбурге родился дельфиненок

Пол дельфиненка пока неизвестен. Его выяснят позже, когда дельфин подрастет и начнет подплывать к человеку. Поэтому имя пока не придумывали. Отметим, что у дельфиненка есть старший брат, тоже рожденный в Екатеринбурге. Ему уже 5 лет.