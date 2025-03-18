Реестр народных целителей Башкирии пополнился еще двумя специалистами

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало обновленный список лиц, получивших разрешение на занятие народной медициной. Согласно документу, список лекарей пополнился еще двумя фамилиями.
На данный момент в реестре числятся восемь народных целителей, двое из которых были включены в список Минздрава РБ только в 2025 году. Четверо из них практикуют в Уфе, остальные — в Белорецке, Туймазах, а также в селах Верхние Татышлы (Татышлинский район) и Акбердино (Иглинский район). Целители предлагают разнообразные услуги, включая лечение травами, ароматерапию, иглоукалывание и костоправство, сообщает издание UfaTime.ru.
Напомним, что инициатива по регистрации специалистов, занимающихся нетрадиционной медициной, была предложена Минздравом в марте 2017 года и утверждена спустя год.
Для получения лицензии целители должны подготовить необходимые документы и соответствовать установленным требованиям. В частности, они могут работать только под наблюдением медицинских специалистов на основании договоров с клиниками, а также принимать пациентов в помещениях, отвечающих нормам безопасности.
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