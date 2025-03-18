Реестр народных целителей Башкирии пополнился еще двумя специалистами

На данный момент в реестре числятся восемь народных целителей, двое из которых были включены в список Минздрава РБ только в 2025 году. Четверо из них практикуют в Уфе, остальные — в Белорецке, Туймазах, а также в селах Верхние Татышлы (Татышлинский район) и Акбердино (Иглинский район). Целители предлагают разнообразные услуги, включая лечение травами, ароматерапию, иглоукалывание и костоправство, сообщает издание UfaTime.ru.