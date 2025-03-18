В Алматы перекроют улицы и изменят схему движения 10 маршрутов

В связи с этим на вышеуказанный период внесены изменения в схему движения 10 маршрутов общественного транспорта. Это маршруты № 16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210 и 224. Объезд площади Астана в восточном направлении будет осуществляться по ул. Кабанбай батыра, в западном — по Богенбай батыра. При этом маршруты № 16 и 126 будут объезжать указанный участок по ул. Гоголя.