В Алматы перекроют улицы и изменят схему движения 10 маршрутов

Так, согласно предоставленной информации, с 19 по 23 марта будет закрыт для движения участок ул. Толе би — от пр. Назарбаева до ул. Абылай хана.
В связи с этим на вышеуказанный период внесены изменения в схему движения 10 маршрутов общественного транспорта. Это маршруты № 16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210 и 224. Объезд площади Астана в восточном направлении будет осуществляться по ул. Кабанбай батыра, в западном — по Богенбай батыра. При этом маршруты № 16 и 126 будут объезжать указанный участок по ул. Гоголя.
Кроме того, 22 марта с 06:00 до 11:30 временно перекроют пр. Абая — от пр. Назарбаева до пр. Достык.
Просим учитывать эти ограничения при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути.