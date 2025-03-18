В Башкирии на реке Нугуш начался ледоход

На заповедных территориях в «Шульган-Таше» всё ещё остаётся внушительный снежный покров толщиной порядка полуметра, уплотнённый прошедшими дождями.
В деревнях стекающая с горных склонов вода начинает подтапливать огороды и хозпостройки.
Госинпекторы сообщают, что заметили на своих участках клещей — кровососы уже проснулись.
Небольшие горные и степные реки первыми освобождаются ото льда. На Белой ледоходы начинаются обычно в конце первой декады апреля, в этом году, возможно, это случится на несколько дней раньше. Пока Белая возле Стерлитамака поднялась за последние сутки на 11 см, возле Уфы — на 24 см, по данным Башгидромета.