Роспотребнадзор сделает все для обеспечения безопасности Дня Победы

«Мы работаем с самого начала подготовительных мероприятий. Сделаем все необходимое, чтобы никаких рисков ни для участников, ни для гостей, ни для всех россиян не возникло», — сказала Попова, комментируя работу Роспотребнадзора по обеспечению эпидемиологической безопасности праздничных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.