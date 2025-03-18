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Роспотребнадзор сделает все для обеспечения безопасности Дня Победы

Попова: Роспотребнадзор сделает все, чтобы обеспечить безопасность Дня Победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор сделает все необходимое, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность празднования Дня Победы в России, соответствующая работа уже ведется, сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.

«Мы работаем с самого начала подготовительных мероприятий. Сделаем все необходимое, чтобы никаких рисков ни для участников, ни для гостей, ни для всех россиян не возникло», — сказала Попова, комментируя работу Роспотребнадзора по обеспечению эпидемиологической безопасности праздничных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.