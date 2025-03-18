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В Семее всю ночь откачивали талые воды

В городе Семее активно ведутся работы по ликвидации последствий паводков, спецтехника задействована на проблемных участках, сообщает ИА El.kz со ссылкой на акимат региона.

Источник: Семей қаласының әкімдігі

В Семее коммунальные службы работают в усиленном режиме, устраняя скопления талых вод. В первую очередь мероприятия проводятся в районах, подверженных подтоплениям, где есть риск затруднения движения транспорта и пешеходов.

Для предотвращения возможных последствий паводков в городе задействована специальная техника. Дорожные и коммунальные службы оперативно реагируют на обращения граждан, контролируют ситуацию в зонах риска и круглосуточно ведут мониторинг состояния ливневых систем.

Работы по откачке талых вод продолжаются, службы продолжают следить за ситуацией, обеспечивая безопасное передвижение жителей.