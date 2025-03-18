В Иркутской области более 82 тысяч человек ушли на больничный с начала 2025 года

Жителям Приангарья выплачивают пособие по временной нетрудоспособности. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, с начала 2025 года выплаты получили 82 673 человека, на эти цели было выделено более 1,8 миллиарда рублей.
Напомним, пособие получают официально трудоустроенные люди, при этом важное условие — работодатель уплачивает страховые взносы. Помимо этого деньги могут получить те, кто уплачивает взносы на случай временной нетрудоспособности, в их числе беременные женщины.
Отметим, первые три дня больничного оплачиваются за счет работодателя, далее — за счет Отделения СФР по Иркутской области. В том случае, если работник помогает больному члену семьи, сидит на карантине, проходит протезирование или находится в санатории, то пособие выплачивается за счет Соцфонда сразу с первого дня.
— Размер выплаты рассчитывается индивидуально, зависит от трудового стажа и среднего заработка. При страховом стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% среднего заработка работника, при стаже от 5 до 8 лет — 80%, при стаже до 5 лет — 60%. Если родитель ухаживает за больным ребенком до восьми лет, пособие выплачивается в размере 100% заработка вне зависимости от стажа, — уточнил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Отметим, в этом году самый максимальный размер пособия равен 5 673 рублям в день, либо 172 488 в месяц. Выплата предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня предоставления необходимых сведений и документов. Статут назначения можно отслеживать в личном кабинете на портале госуслуг.
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