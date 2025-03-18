В Иркутской области более 82 тысяч человек ушли на больничный с начала 2025 года

— Размер выплаты рассчитывается индивидуально, зависит от трудового стажа и среднего заработка. При страховом стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% среднего заработка работника, при стаже от 5 до 8 лет — 80%, при стаже до 5 лет — 60%. Если родитель ухаживает за больным ребенком до восьми лет, пособие выплачивается в размере 100% заработка вне зависимости от стажа, — уточнил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.